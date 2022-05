“Uomini e Donne”, Luca Salatino e Soraia sono in crisi? L’indiscrezione dopo la scelta (Di martedì 31 maggio 2022) Il tronista di Uomini e Donne Luca Salatino ha deciso di uscire dal programma con Soraia che è dunque diventata la sua scelta ufficiale. Oggi pomeriggio 31 maggio 2022 il pubblico potrà assistere a tutti i dettagli legati appunto alla scelta, mentre il primo giugno toccherà a Veronica Rimondi. Dunque, la puntata ancora non è andata ufficialmente in onda che già stanno uscendo fuori indiscrezioni inaspettate. La coppia sarebbe già in crisi. Questa notizia sta letteralmente facendo impazzire i fan che non sanno più a cosa credere.



Pubblicità

