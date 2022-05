Ultime Notizie – Meteo | le previsioni | caldo record con anticicolne Scipione

(Di martedì 31 maggio 2022)in arrivo sull’Italia, con il Ponte del 2 giugno che si prevede ‘infernale’ con massime fino a 40-41°C. La previsione dei principali modellirologici vede infatti la rimonta dell’anticiclone Africanoverso il Sud con i primi 35°C in Sicilia già nelle prossime ore. Questo nuovo anticiclone sarà più forte di ‘Hannibal’, il primo precoceestivo che ci ha interessato dal 10 maggio fino a pochi giorni fa. Previsti picchi superiori ai 40°C sulle Isole Maggiori, massime davvero eccezionali che non promettono niente di buono per l’Estate 2022. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma infatti che oggi, ultimo giorno della Primaverarologica, un anticiclone nordafricano tornerà a gonfiare il petto ...

Pubblicità

DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - sole24ore : ?? #Ucraina, ultime notizie. Ue, discussione su adesione Kiev a Consiglio di giugno - zazoomblog : Ultime Notizie – Taiwan incursione di Pechino con 30 aerei - #Ultime #Notizie #Taiwan #incursione - TuttoASRoma : Friedkin, Mourinho e i piani per la Roma 2023 - VesuvioLive : Nastri d’Argento, trionfo per Le fate ignoranti e A casa tutti bene: i vincitori -

Il Sole 24 ORE

Quando la piccola Ayla Summer Mucha è venuta al mondo ha sopreso tutti: i giovani genitori, ma anche i medici più esperti dell'ospedale in cui è nata. La piccola australiana è una delle 14 persone al ...A piegare leresistenze dell'Ungheria e dei suoi vicini, l'inserimento nelle conclusioni non solo dell'esenzione del petrolio che arriva in Ue via oleodotti ma anche di una postilla secondo la ... Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia altri 7.537 casi (-23,2% sulla settimana) e 62 vittime questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20220531005033/it/ About Akur8 Akur8 sta rivoluzionando i prezzi ...La settimana si apre con il minimo da dicembre. Crolla l’incidenza: -84% in quattro mesi. Tasso al 7,6%. A maggio 7.519 contagi di cui 710 a Cassino e 534 a Frosinone ...