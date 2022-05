**Ucraina: Salvini, 'noi lavoriamo per pace, Pd parla solo di armi'** (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il Pd parla solo di armi e guerra. Più chiaro di così…". Così Matteo Salvini su twitter. Leggi su iltempo (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - "Noi da settimaneper la, dialogando con tutti per arrivare ad un cessate il fuoco, mentre il Pddie guerra. Più chiaro di così…". Così Matteosu twitter.

