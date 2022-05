Ucraina: accordo Ue sull'embargo al petrolio russo, schizza il prezzo. A Severodonetsk 12mila i civili intrappolati (Di martedì 31 maggio 2022) I leader dei 27, al termine di una trattativa lunga e più volte vicino a naufragare, riescono a salvare l'unità del Vecchio Continente con un escamotage che accontenta Viktor Orban e fornisce adeguate... Leggi su feedpress.me (Di martedì 31 maggio 2022) I leader dei 27, al termine di una trattativa lunga e più volte vicino a naufragare, riescono a salvare l'unità del Vecchio Continente con un escamotage che accontenta Viktor Orban e fornisce adeguate...

