Trevisan-Fernandez oggi | Roland Garros 2022 | orario | tv | programma | streaming

A Parigi, per quanto riguarda il Roland Garros 2022 di tennis, oggi, martedì 31 maggio, si disputeranno i primi due incontri dei quarti di finale del tabellone principale di singolare femminile ed andrà in scena anche la sfida che vedrà l'azzurra Martina Trevisan opposta alla canadese Leylah Annie Fernandez, testa di serie numero 17. Il match sarà il primo in programma a partire dalle ore 12.00 sul Campo Philippe Chatrier: oggi, martedì 31 maggio, si terrà la decima giornata dei tabelloni principali del Roland Garros 2022 di tennis. L'azzurra ha già eguagliato il traguardo dei quarti, raggiunti per la prima volta nel 2020.

