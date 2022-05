Stranger Things 4 Volume 1 stabilisce un nuovo record di visualizzazioni nel weekend del debutto (Di martedì 31 maggio 2022) Gli episodi di Stranger Things 4 Volume 1 hanno stabilito un nuovo record di visualizzazioni nel weekend del debutto. Stranger Things 4 ha stabilito un record di visualizzazioni durante il primo weekend di presenza degli episodi sulla piattaforma, arrivando a un totale di 286.79 milioni di ore viste. Il primato precedente era stato stabilito da Bridgerton con 193 milioni di ore viste nei primi giorni. La quarta stagione di Stranger Things, che si concluderà a luglio con le ultime due puntate, è inoltre arrivata alla prima posizione in 83 nazioni delle 93 in cui è presente il servizio. Gli episodi precedenti sono poi tornati nella top ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) Gli episodi di1 hanno stabilito undineldel4 ha stabilito undidurante il primodi presenza degli episodi sulla piattaforma, arrivando a un totale di 286.79 milioni di ore viste. Il primato precedente era stato stabilito da Bridgerton con 193 milioni di ore viste nei primi giorni. La quarta stagione di, che si concluderà a luglio con le ultime due puntate, è inoltre arrivata alla prima posizione in 83 nazioni delle 93 in cui è presente il servizio. Gli episodi precedenti sono poi tornati nella top ...

