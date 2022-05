Spese e copie “gonfiate”: condannato a due anni e 6 mesi l’ex direttore del “Sole” Roberto Napoletano (Di martedì 31 maggio 2022) I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano hanno condannato a 2 anni e 6 mesi l’ex direttore del Sole 24 Ore Roberto Napoletano imputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’ambito dell’inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le copie ‘gonfiate’. La corte ha riconosciuto la colpevolezza dell’attuale direttore de Il Quotidiano del Sud, condannato anche a 50mila euro di multa e a risarcire le parti civili – piccoli azionisti e dipendenti – (da liquidare in separata sede). Risarcimenti che in parte spetteranno anche al gruppo quotato, in quanto responsabile civile. Napoletano è stato assolto solo dall’accusa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 31 maggio 2022) I giudici della seconda sezione penale del tribunale di Milano hannoa 2e 6del24 Oreimputato per aggiotaggio e false comunicazioni sociali nell’ambito dell’inchiesta per le presunte irregolarità nei conti del gruppo e per le’. La corte ha riconosciuto la colpevolezza dell’attualede Il Quotidiano del Sud,anche a 50mila euro di multa e a risarcire le parti civili – piccoli azionisti e dipendenti – (da liquidare in separata sede). Risarcimenti che in parte spetteranno anche al gruppo quotato, in quanto responsabile civile.è stato assolto solo dall’accusa ...

