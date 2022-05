“Scusi, lei spaccia?”, così Salvini con la sua citofonata complicò le indagini contro lo spaccio (Di martedì 31 maggio 2022) Da mesi la Squadra mobile e la Direzione distrettuale antimafia tenevano d’occhio, giorno e notte, l’attività di spaccio nel quartiere Pilastro di Bologna, pronte a intervenire con gli arresti. Poi d’improvviso, il 21 gennaio 2020, arrivò lui, Matteo Salvini, leader di partito alla disperata ricerca di voti per le regionali in Emilia-Romagna. Andò a citofonare a casa di uno dei presunti pusher, a favore di telecamere e giornalisti: “Scusi, lei spaccia?”. Un evento imprevisto che, come sottolineato ora dal giudice delle indagini preliminari di Bologna, di fatto complicò le indagini contro lo spaccio. La maxi operazione antidroga alla fine è scattata solo giovedì scorso. Quarantatré indagati, venticinque persone destinatarie di ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 31 maggio 2022) Da mesi la Squadra mobile e la Direzione distrettuale antimafia tenevano d’occhio, giorno e notte, l’attività dinel quartiere Pilastro di Bologna, pronte a intervenire con gli arresti. Poi d’improvviso, il 21 gennaio 2020, arrivò lui, Matteo, leader di partito alla disperata ricerca di voti per le regionali in Emilia-Romagna. Andò a citofonare a casa di uno dei presunti pusher, a favore di telecamere e giornalisti: “, lei?”. Un evento imprevisto che, come sottolineato ora dal giudice dellepreliminari di Bologna, di fattolelo. La maxi operazione antidroga alla fine è scattata solo giovedì scorso. Quarantatré indagati, venticinque persone destinatarie di ...

