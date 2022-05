Sassari, veglia il padre morto per sei giorni senza dire nulla: una parente lo scopre per caso (Di martedì 31 maggio 2022) Tra le storie che non vorremmo mai raccontare, anche quella che arriva dalla Sardegna, precisamente dalla provincia di Sassari. Ed è la storia di un uomo di 51 anni che per sei giorni, dopo la morte di suo padre, ha vegliato il cadavere senza chiedere aiuto a nessuno. L’uomo, secondo quanto riferiscono i media sardi, avrebbe dei disturbi psichici ed è per questo motivo che non ha subito chiamato i soccorsi dopo la morte del padre. Secondo le ultime notizie, per sei giorni , il 51enne, ha tenuto in casa il padre 84enne morto per cause naturali, vegliandolo nel suo letto. Di ieri la notizia: una parente che si occupa di tenere in ordine l’appartamento ha fatto la macabra scoperta. Non ci sarebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 31 maggio 2022) Tra le storie che non vorremmo mai raccontare, anche quella che arriva dalla Sardegna, precisamente dalla provincia di. Ed è la storia di un uomo di 51 anni che per sei, dopo la morte di suo, hato il cadaverechiedere aiuto a nessuno. L’uomo, secondo quanto riferiscono i media sardi, avrebbe dei disturbi psichici ed è per questo motivo che non ha subito chiamato i soccorsi dopo la morte del. Secondo le ultime notizie, per sei, il 51enne, ha tenuto in casa il84enneper cause naturali,ndolo nel suo letto. Di ieri la notizia: unache si occupa di tenere in ordine l’appartamento ha fatto la macabra scoperta. Non ci sarebbe ...

