Nations League 2022 | il calendario con le date e gli orari di tutte le partite

La Nations League 2022 prevede dal 1° al 14 giugno quattro delle sei giornate in calendario. La seconda tranche di gare è invece in programma a settembre. In totale partecipano 23 squadre, ma solo le quattro vincitrici dei gironi della Lega A otterranno la qualificazione alle finals di giugno 2023, mentre le vincitrici delle altre tre leghe (B, C, D) verranno promosse all'edizione che si terrà tra il 2024/25. Oltre alle promozioni ci saranno anche le retrocessioni: le quarte classificate delle Leghe A e B saluteranno la competizione. Di seguito il calendario della Nations League 2022, con tutte le date e gli orari delle partite del mese di giugno.

