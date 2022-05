Pubblicità

peacelink : Mosca controlla due terzi di #Severodonetsk | La diretta della guerra in #Ucraina - marcodelucact60 : RT @ilgiornale: Nelle ultime ore le forze del Cremlino hanno conquistato nuove varie aree di Severodonetsk, città ormai sul punto di cadere… - PaoloCaminiti1 : Mosca controlla due terzi di Severodonetsk | La diretta della guerra - Longjhon131 : RT @ilgiornale: Nelle ultime ore le forze del Cremlino hanno conquistato nuove varie aree di Severodonetsk, città ormai sul punto di cadere… - ilgiornale : Nelle ultime ore le forze del Cremlino hanno conquistato nuove varie aree di Severodonetsk, città ormai sul punto d… -

ilGiornale.it

Ore 9:08 -: "Da Kherson apriremo corridoio per merci verso Crimea" Un corridoio per il passaggio dei camion che trasportano merci sarà organizzato dai russi fra la regione di Kherson e la ...Dopo lo scoppio della guerra, in questo momento Kievsoltanto il porto della città di ... Chi le ha messe A riguardo da settimane è in corso un rimpallo di responsabilità trae Kiev. Di ... Mosca controlla due terzi di Severodonetsk | La diretta della guerra Gazprom taglierà le forniture di gas a Shell Energy in Germania, dopo che la controllata tedesca del gruppo britannico si è rifiutata di aderire allo schema di pagamento chiesto da Mosca, con la conve ...La conquista di Severodonetsk e della città gemella di Lysychansk consentirebbe a Mosca di impadronirsi dell'intera regione del Lugansk, una delle due Oblast del Donbass che nel 2014 caddero parzialme ...