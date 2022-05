Monza per la prima volta in Serie A, sorpresa in centro: con i tifosi in piazza anche Aldo Baglio (Di martedì 31 maggio 2022) Migliaia di tifosi monzesi in piazza per festeggiare la prima, storica, promozione in Serie A. Insieme a loro anche l’attore Aldo Baglio... Leggi su calciomercato (Di martedì 31 maggio 2022) Migliaia dimonzesi inper festeggiare la, storica, promozione inA. Insieme a lorol’attore...

Pubblicità

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - AlfredoPedulla : Il #Monza sarà protagonista sul mercato: #Sensi e #Messias (se non sarà riscattato, il #Milan lo stima molto) sono… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE B MONZA PER LA PRIMA VOLTA PROMOSSO IN SERIE A #SkySport #Monza #SerieB #PisaMonza - Carlitosbello82 : @peppeiannicelli Non c’è la faceva più con il Milan che incassava 100 milioni di diritti tv lo fa con il Monza?è il… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Monza per la prima volta in #SerieA, sorpresa in centro: con i tifosi in piazza anche Aldo Baglio -