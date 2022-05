Mina Welby compie 85 anni | «Ho imparato di vivere al meglio per poter essere utile agli altri Come Piergiorgio»

(Di martedì 31 maggio 2022)85il 31 maggio Wilhelmine Schett, detta, conosciuta da tuttila moglie e compagna di batta di, attivista morto nel 2006 dopo moltidi sofferenze dovute alla distrofia muscolare. Dopo la morte del marito, impegnato per il riconoscimento legale del diritto all’eutanasia e al rifiuto dell’accanimento terapeutico,ha continuato a testimoniare nei dibattiti pubblici l’importanza di temil’autodeterzione della persona, le scelte di vita e fine vita e la rilevanza di un’assistenza adeguata alla persona malata. In occasione del suo compleanno, le abbiamo fatto qualche domanda per conoscerela sua ...

Nata a San Candido (Bz) il 31 maggio 1937, ha insegnato per qualche anno a Merano nelle scuole medie per poi continuare l'insegnamento della lingua tedesca a Roma, dove ha sposato Piergiorgio Welby.