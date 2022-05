Milinkovic resta alla Lazio | i tifosi sperano

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 maggio 2022) È solo una sensazione, dipende soprattutto dal giocatore, ma la speranza di vedere ancoracon la maglia dellail 14 agosto per la prima partita del nuovo campionato aumenta col passare dei giorni e col venir meno di potenziali acquirenti. Facciamo chiarezza, il presidente Lotito continua a ribadire che non vuole cedere il suo gioiello di famiglia se non su richiesta di Sergej. Il prezzo fissato è intorno ai 90 milioni, non meno e questo in parte blinda il serbo che Sarri spera di poter ancora allenare. Finora l'unica offerta arrivata è di 55 milioni dal Manchester United che, peraltro, farà l'Europa League come lamentre il Psg, altra destinazione gradita, non è più in pressing come un mese fa dopo l'uscita di scena di Leonardo che era il più grande estimatore del gigante serbo all'interno del club parigino. ...