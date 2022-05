MetaInk | alla Milano Design Week l’ologramma del primo tatuaggio Nft realizzato nel metaverso

(Di martedì 31 maggio 2022)è ilmainelin Italia. Gabriele Pellerone, 29 anni, tatuatore di fama internazionale, già espositore degli originali quadri tatuati su pelle sinteticaBiennale Arte e inserito nella classifica 2022 di Forbes Italia dei 100 giovani under 30 che cambieranno il mondo, l’ha creato durante una performance in uno spazio virtuale lo scorso aprile: ha indossato un visore Oculus e disegnato sulla “skin” di un avatar gender fluid ispirato a Metropolis di Fritz Lang, smembrato poi in cinque elementi diventati altrettanti Non Fungible Token, oggetti digitali da collezione acquistabili (sul market di Opensea.io) come pezzi unici grazietecnologia blockchain. L’opera nella sua interezza è già stata esposta nella mostra Dart ...

