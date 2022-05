Mariupol, parte la prima nave merci. Salvini esulta ma potrebbe essere carica del metallo rubato dai russi (Di martedì 31 maggio 2022) «Bene, le armi più potenti sono dialogo e diplomazia, l’impegno per la Pace vale più di qualsiasi critica» scrive il leader della Lega Matteo Salvini in un tweet pubblicato nella serata del 31 maggio 2022, condividendo lo screenshot di un articolo del Corriere della Sera dal titolo «Mosca: “Partita dal porto di Mariupol la prima nave merci“». Un tweet che fa seguito alle denunce da parte degli ucraini, i quali accusano la russia di aver rubato le merci caricate proprio su quella nave. Non solo, in giornata è arrivata la denuncia da parte di Augusto Cosulich, amministratore delegato del gruppo Fratelli Cosulich, per la probabile “nazionalizzazione” forzata del cargo Tzarevna da ... Leggi su open.online (Di martedì 31 maggio 2022) «Bene, le armi più potenti sono dialogo e diplomazia, l’impegno per la Pace vale più di qualsiasi critica» scrive il leader della Lega Matteoin un tweet pubblicato nella serata del 31 maggio 2022, condividendo lo screenshot di un articolo del Corriere della Sera dal titolo «Mosca: “Partita dal porto dila“». Un tweet che fa seguito alle denunce dadegli ucraini, i quali accusano laa di averlete proprio su quella. Non solo, in giornata è arrivata la denuncia dadi Augusto Cosulich, amministratore delegato del gruppo Fratelli Cosulich, per la probabile “nazionalizzazione” forzata del cargo Tzarevna da ...

Pubblicità

DavidPuente : Il tweet festoso di Salvini per la prima nave merci partita da Mariupol potrebbe avere qualche 'piccolo' problemino… - Stefamart7 : RT @La_manina__: Matteo Salvini in un tweet si rallegra per la prima nave merci russa partita da Mariupol. Peccato che era una nave carica… - flaviamauro1 : RT @La_manina__: Matteo Salvini in un tweet si rallegra per la prima nave merci russa partita da Mariupol. Peccato che era una nave carica… - rolling_elvis : RT @La_manina__: Matteo Salvini in un tweet si rallegra per la prima nave merci russa partita da Mariupol. Peccato che era una nave carica… - maurizio528 : RT @La_manina__: Matteo Salvini in un tweet si rallegra per la prima nave merci russa partita da Mariupol. Peccato che era una nave carica… -