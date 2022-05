LIVE Trevisan-Fernandez, Roland Garros 2022 in DIRETTA: tutto pronto per il primo quarto di finale (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:49 Altra bella giornata primaverile in quel di Parigi. Condizioni ideali dunque per le due tenniste. Ricordiamo che la vincente sfiderà una tra Gauff e Stephens. Il derby americano inizierà subito dopo la sfida che andremo a seguire a breve. 11:45 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Trevisan-Fernandez. Tra pochi minuti avrà inizio il primo quarto di finale femminile del Roland Garros 2022. L’azzurra va a caccia di una storica impresa. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale del Roland Garros ... Leggi su oasport (Di martedì 31 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:49 Altra bella giornata primaverile in quel di Parigi. Condizioni ideali dunque per le due tenniste. Ricordiamo che la vincente sfiderà una tra Gauff e Stephens. Il derby americano inizierà subito dopo la sfida che andremo a seguire a breve. 11:45 Buongiorno e ben ritrovati nellascritta di. Tra pochi minuti avrà inizio ildifemminile del. L’azzurra va a caccia di una storica impresa. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di quarti didel...

Pubblicità

paoloigna1 : Il suo terzo ritiro nell'anno dopo #IndianWells e #Miami, peccato #RolandGarros . Rimane solo #Trevisan per l'… - zan62 : Grandissima Martina! Quarti al RG! Vai così ???????????? #Trevisan - infoitsport : LIVE Trevisan-Sasnovich 2-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: il sogno continua! Balzo nel ranking e prossima avversa… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #RolandGarros La canadese #Fernandez supera al terzo set l'americana #Anisinova e vola ai… - zazoomblog : LIVE Trevisan-Sasnovich 2-0 Roland Garros 2022 in DIRETTA: il sogno continua! Balzo nel ranking e prossima avversar… -