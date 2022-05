Lando Norris | «A Monaco sotto la pioggia | ogni volta che freni pensi “è finita | ora mi schianto”»

(Di martedì 31 maggio 2022) Volete sapere com’è guidare un bolide di Formula 1 sulle strade cittadine diil diluvio? Basta leggere il racconto che scrive per il Telegraph. Il giovane pilota della McLaren collabora con il quotidiano inglese e mettere nero su bianco la “paura” di andarsi a schiantareche tocca il freno o passa a un millimetro dal guard-rail. “Tagliare il traguardo alla fine è stato un misto di felicità e, se devo essere sincero, anche di sollievo. Per essere sopravvissuto e illeso”. “Tutti noi vogliamo il miglior spettacolo possibile. Ma non era sicuro. Credetemi, come piloti siamo alla disperata ricerca diopportunità di rimontare. Soprattutto su una pista comedove il sorpasso è quasi impossibile. Ma è solo quando ...

Russell comunque è riuscito a conquistare la quinta posizione a sfavore di, sorpassato nel ... e lo stesso è successo con Alonso, senza il quale Lewis avrebbe potuto raggiungeree George. ...Da sesto a quinto, con beffa all'amicosfruttando i pit - stop; di questa Mercedes ha già capito di non aver trovato quanto si sarebbe aspettato, ma intanto corre e concretizza senza ...Un Perez in trionfo non oscura le buone prestazioni di Russell e Norris, mentre la Ferrari fa cilecca con le strategie e Schumacher finisce di nuovo a muro ...L'inglese della McLaren è soddisfatto per la propria gara, ma ha ammesso la certa frustrazione per la sfida persa con la Mercedes nelle strategie ...