Juventus | Allegri | “Milan | Inter e Napoli non ci erano superiori”

(Di martedì 31 maggio 2022) “ci sono arrivate davanti in classifica, ma non ci”. Ne è convinto il tecnico della, Massimilianoche traccia un bilancio della stagione appena conclusa in un’vista a Dazn. “Se non abbiamo mai vinto negli scontri diretti – la spiegazione dell’allenatore dopo il deludente quarto posto dei bianconeri – qualcosa ci è mancato sotto l’aspetto caratteriale o della gestione”. Massimilianoprova ad individuare i leader del futuro nella suadopo l’addio di Chiellini: “Penso che ce ne possano essere due, sono Locatelli e De Ligt. Il centrocampista è stato un ottimo acquisto, potrà essere il capitano, ha le caratteristiche tecniche e morali per stare ...

... Massimilianoin quello dell'intervistato, protagonisti dello speciale di Dazn " TeoreMax - La versione di" in esclusiva sulla App da oggi. L'allenatore dellasi racconta ...Dopo i sette anni alla, l'argentino dirà addio a parametro zero e si sta guardando intorno ...'consiglia' Dybala sul futuro: 'Ecco cosa deve fare' Massimilianoe Paulo Dybala © ... La Juve di Allegri, il Real di Ancelotti, il vincere e il bel gioco La Juventus ha concluso la stagione al quarto posto nonostante l’arrivo estivo di Massimiliano Allegri. Il tecnico non ha dato la svolta immediata che ci si aspettava, e le critiche non si sono ...Si parte in salita, con la Juventus che non ha battuto in questa stagione le prime tre in classifica. «No, non ci erano superiori, ma se non abbiamo mai vinto, qualcosa c’è mancato sotto l’aspetto ...