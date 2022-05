Iva Zanicchi si racconta tra aneddoti e curiosità

ParliamoDiNews : Fausto Pinna, compagno Iva Zanicchi/ `30 anni insieme, facciamo ancora l`amore` #IvaZanicchi #31maggio - ParliamoDiNews : IVA ZANICCHI/ `Se un uomo mi piacchi, io glielo taglio!` #IvaZanicchi #31maggio - SMSNEWSOFFICIAL : “Un altro giorno verrà” è il nuovo romanzo di Iva Zanicchi - pascaziomarco : RT @altrogiornorai1: L’arca di Noè ???? @iva_zanicchi live con la family di #OggièUnaltrogiorno @serenabortone #31maggio - robertopontillo : RT @altrogiornorai1: L’arca di Noè ???? @iva_zanicchi live con la family di #OggièUnaltrogiorno @serenabortone #31maggio -

Dopo il matrimonio con Antonio Ansoldi,ha ritrovato l'amore con Fausto Pinna . La cantante è legata al compagno da più di trent'anni , ma i due hanno scelto di non convolare a nozze. "Non voglio più sposarmi. Non è più il .../ "Se un uomo mi piacchi, io glielo taglio!" Come riporta il quotidiano 'Il Giorno', Barley Arts, società organizzatrice del concerto, ricorda che, come da normativa vigente, ' i ...Chi è Fausto Pinna, compagno di Iva Zanicchi, con il quale la cantante condivide la propria vita ormai da 30 anni Tutto sulla coppia ...Iva Zanicchi ospite da Serena Bortone, racconta aspetti della propria vita privata e i rapporti con divi e dive dello spettacolo ...