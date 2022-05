Isola 16, ventunesima puntata: eliminato Marco Maccarini. Pamela Petrarolo a Playa Sgamadissima con Roger Balduino. I nominati sono… (Di martedì 31 maggio 2022) Si è appena conclusa la ventunesima puntata de l’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, accompagnata in studio da Vladimir Luxuria e Nicola Savino e con il supporto di Alvin, a coordinare i giochi e gli interventi dall’Honduras. La puntata è partita con il botto, parlando del caso Lory Del Santo contro tutti. La Del Santo infatti, questa settimana, è stata duramente attaccata dagli altri naufraghi, in primis da Nicolas Vaporidis che ha affermato di considerarla bugiarda. I due hanno manifestato chiaramente la loro antipatia reciproca; Lory dal canto suo ha confermato di percepire solo energie negative da parte dell’attore. Marco Maccarini è stato l’altro naufrago che ha scombussolato gli equilibri sull’Isola. Anche in questo caso Nicolas ha ... Leggi su isaechia (Di martedì 31 maggio 2022) Si è appena conclusa lade l’dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, accompagnata in studio da Vladimir Luxuria e Nicola Savino e con il supporto di Alvin, a coordinare i giochi e gli interventi dall’Honduras. Laè partita con il botto, parlando del caso Lory Del Santo contro tutti. La Del Santo infatti, questa settimana, è stata duramente attaccata dagli altri naufraghi, in primis da Nicolas Vaporidis che ha affermato di considerarla bugiarda. I due hanno manifestato chiaramente la loro antipatia reciproca; Lory dal canto suo ha confermato di percepire solo energie negative da parte dell’attore.è stato l’altro naufrago che ha scombussolato gli equilibri sull’. Anche in questo caso Nicolas ha ...

