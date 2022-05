Giugno 2022, tra anniversari ed eventi (Di martedì 31 maggio 2022) 1° Giugno In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale dedicata al latte e quella dedicata ai genitori. Nel 1967, usciva uno degli album più famosi della storia della musica: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l'ottavo dei Beatles. Oggi è il giorno della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. L'ex coppa Artemio Franchi (ultima edizione risale al 1993 quando vinse l'Argentina) si svolgerà tra l'Italia, vincitrice del campionato europeo 2020, e l'Argentina, vincitrice della Copa América 2021, al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. 2 Giugno Si celebra la Festa della Repubblica Italiana, giunta al 75esimo anniversario. Mentre sono 140 anni dalla morte di Garibaldi. Sono più di 16mila le feste di strada organizzate in Gran Bretagna dal 2 al 5 Giugno in occasione del Giubileo di platino, i 70 anni di regno della ... Leggi su gqitalia (Di martedì 31 maggio 2022) 1°In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale dedicata al latte e quella dedicata ai genitori. Nel 1967, usciva uno degli album più famosi della storia della musica: Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l'ottavo dei Beatles. Oggi è il giorno della Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA. L'ex coppa Artemio Franchi (ultima edizione risale al 1993 quando vinse l'Argentina) si svolgerà tra l'Italia, vincitrice del campionato europeo 2020, e l'Argentina, vincitrice della Copa América 2021, al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. 2Si celebra la Festa della Repubblica Italiana, giunta al 75esimoo. Mentre sono 140 anni dalla morte di Garibaldi. Sono più di 16mila le feste di strada organizzate in Gran Bretagna dal 2 al 5in occasione del Giubileo di platino, i 70 anni di regno della ...

Azzurri : Classic #Azzurri ???? @PumaFootball ?? presenta il nuovo Home Kit 2022 dell’#Italia che celebra la storia del calcio… - Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno stop al Green pass per l'ingresso in Italia. Scade il 31 maggio l'ordinanza del Ministro della Salute… - capuanogio : #Inter, considerazioni sul bilancio che chiuderà al 30 giugno 2022 con un passivo superiore ai 100 milioni di euro… - Ilmiodiabete : Torino, 31 maggio 2022 – Il 25 giugno prossimo ad Avigliana (To), si terrà la Conferenza sulla Parapsicologia e Fen… - playblog_it : ? Le novità in arrivo su Netflix a giugno 2022 ? -