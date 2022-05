Dal 1° giugno via il green pass per entrare in Italia. Restano altre restrizioni: ecco quali (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – Dal 1° giugno non servirà più il green pass per entrare in Italia. “Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 (green pass) per entrare in Italia. La misura non verrà prorogata”. E’ quanto si legge nella breve nota dell’Ufficio Stampa del ministero della Salute. Provvedimento restrittivo finalmente eliminato dunque, per dare una spinta fondamentale al settore turistico messo a durissima prova negli ultimi due anni. In quasi tutti i Paesi europei, a dirla tutta, il green pass era già stato eliminato, così come le altre restrizioni anti-Covid. Resta obbligatorio per entrare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 31 maggio 2022) Roma, 31 mag – Dal 1°non servirà più ilperin. “Scade il 31 maggio l’ordinanza del Ministro della Salute che prevede la Certificazione Verde Covid-19 () perin. La misura non verrà prorogata”. E’ quanto si legge nella breve nota dell’Ufficio Stampa del ministero della Salute. Provvedimento restrittivo finalmente eliminato dunque, per dare una spinta fondamentale al settore turistico messo a durissima prova negli ultimi due anni. In quasi tutti i Paesi europei, a dirla tutta, ilera già stato eliminato, così come leanti-Covid. Resta obbligatorio per...

