CorSport | per Fabian Ruiz non sono arrivate offerte sul mercato

Tutto fermo per il rinnovo di Fabian Ruiz con il Napoli. De Laurentiis, ieri, ha chiarito, in conferenza stampa, di aver parlato sia con lui che con i suoi agenti, che gli hanno promesso una risposta entro 15 giorni, non ancora trascorsi. Per lo spagnolo, scrive il Corriere dello Sport, non sono arrivate ancora offerte sul mercato. Potrebbe restare in scadenza per un'altra stagione, a meno che non decida di accettare l'offerta di rinnovo del Napoli. "Anche Fabian piace al Real e all'Atletico, ma lui ha ancora un altro anno di contratto: nessuna offerta da registrare, al momento, e ciò significa che se non arriverà una proposta appetibile per tutti e se alla fine non cambierà idea sul prolungamento, potrebbe trascorrere l'ultima stagione in scadenza".

