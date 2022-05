Cornflakes richiamati dalla Lidl: si teme la presenza di tossine (Di martedì 31 maggio 2022) La Lidl ha richiamato alcuni lotti di Cornflakes a causa della possibile presenza di aflatossine: tutti i dettagli I Cornflakes sono alcuni tra i prodotti più consumati durante la colazione, sia in Italia sia all’estero. Questa volta, però, l’apprezzamento per questo alimento potrebbe essersi rivelata controproducente per qualche acquirente. Cornflakes (pixabay)Fortunatamente, la filiera produttrice si è immediatamente accorta del pericolo che potrebbe aver contaminato i fiocchi d’avena. Per questo motivo è stato diramato, al più presto, un ordine di ritiro di tutte le confezioni coinvolte. Ai consumatori che hanno acquistato i pacchi di Cornflakes si consiglia, ovviamente, di non consumare l’alimento. Cornflaker richiamati ... Leggi su vesuvius (Di martedì 31 maggio 2022) Laha richiamato alcuni lotti dia causa della possibiledi afla: tutti i dettagli Isono alcuni tra i prodotti più consumati durante la colazione, sia in Italia sia all’estero. Questa volta, però, l’apprezzamento per questo alimento potrebbe essersi rivelata controproducente per qualche acquirente.(pixabay)Fortunatamente, la filiera produttrice si è immediatamente accorta del pericolo che potrebbe aver contaminato i fiocchi d’avena. Per questo motivo è stato diramato, al più presto, un ordine di ritiro di tutte le confezioni coinvolte. Ai consumatori che hanno acquistato i pacchi disi consiglia, ovviamente, di non consumare l’alimento. Cornflaker...

