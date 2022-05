Coda - I segni del cuore in 4K UHD, la recensione: il premio Oscar come non l'avete mai visto prima (Di martedì 31 maggio 2022) La recensione di Coda - I segni del cuore in 4K UHD: solo in Italia il film premio Oscar è disponibile in homevideo. Aveva iniziato un po' sordina, con un'uscita solamente sulla piattaforma Apple+ e in homevideo a inizio febbraio grazie a Eagle (la prima a credere nel film), ma senza approdo nelle sale. Quindi il successo crescente, l'arrivo anche su Sky e Now, ed ecco infine il trionfo agli Oscar (tre statuette per miglior film, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura non originale) che gli ha consentito anche l'approdo nei cinema. Adesso, come vedremo nella recensione di Coda - I segni del cuore in 4K UHD, Eagle Pictures propone in una nuova edizione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 31 maggio 2022) Ladi- Idelin 4K UHD: solo in Italia il filmè disponibile in homevideo. Aveva iniziato un po' sordina, con un'uscita solamente sulla piattaforma Apple+ e in homevideo a inizio febbraio grazie a Eagle (laa credere nel film), ma senza approdo nelle sale. Quindi il successo crescente, l'arrivo anche su Sky e Now, ed ecco infine il trionfo agli(tre statuette per miglior film, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura non originale) che gli ha consentito anche l'approdo nei cinema. Adesso,vedremo nelladi- Idelin 4K UHD, Eagle Pictures propone in una nuova edizione ...

