Caro Grillo, ti scrivo, così mi risfogo un po' E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò Da quando sei sparito c'è una grossa novità il Movimento è finito, ormai e sempre peggio qui si va Si conta meno di prima, compreso in maggioranza E c'è chi ha messo dei poster di Dibba dentro alla sua stanza E si sta senza parlare anche per mesi interi E quelli che hanno qualcosa da dire sono espulsi da quelli 'seri' Ma la televisione ha detto che il governo sta sempre più accelerando E tutti quanti stiamo già aspettando Sarà tre volte Natale e festa per gli industrialiSuperMario se ne frega del resto Anche Berlusca lascerà i tribunali Ci sarà da penare e un duce tutto l'anno I dissidenti dovranno tacere Mentre i servi già lo fanno Non ci sarà più onore, ognuno si venderà Anche i preti potranno sparare

