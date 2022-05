Allegri | «Dybala deve tornare a essere se stesso | c’è stato un momento in cui pensava di essere il nuovo Messi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 maggio 2022) Il tecnico della Juventus, Massimiliano, ha rilasciato una lunga intervista ad Andrea Barzagli per Dazn. Oggi Tuttosport la riporta integralmente. Tanti i temi trattati, a partire da quello della leadership. «O ce l’hai o difficilmente ti viene a una certa età. In questo gruppo, Chiellini èimportante, come anche te Andrea, come Buffon o Marchisio, parlando degli italiani. Per il futuro ci sono due leader, De Ligt e Locatelli. Manuel èun ottimo acquisto, potràil capitano, ha le caratteristiche tecniche e morali per stare tanti anni alla Juve. Poi, quest’anno è stata una piacevole sorpresa Danilo: quando parla non è mai banale e mette davanti la squadra. Un vero leader è silenzioso,parlare poco emettere sempre davanti la squadra. ...