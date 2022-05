Allarme glifosato? Tutto falso | secondo l’Agenzia per le sostanze chimiche non è tossico

(Di martedì 31 maggio 2022) Riecheggia in ogni dove, suscita da sempre molta preoccupazione, maquesto can can per l’sta per rientrare! Perché? È di poco fa la notizia diramata dal Rac, il comitato per la valutazione dei rischi dell’Echa,chimica europea che riporta testuale la dichiarazione di non tossicità dell’erbicida. Questo segnala il Salvagente. Negli ultimi anni, i controlli da parte degli enti proposti, delle associazioni consumatori di tutta Europa, dei laboratori chimici indipendenti, si sono intensificati proprio per individuare la presenza o meno di questo pesticida nel cibo commercializzato. I rischi parevano fino ad oggi elevati, nonostante ilfosse da tempo ritenuto uno dei prodotti meno nocivi e più efficaci nel debellare i parassiti. L’invito da parte delle autorità ...

Pubblicità

Giorno_Sondrio : Il via libera all’uso dei glifosato divide e crea allarme anche nei campi - thetastehunter : Allarme Birra! Il 10% conterrebbe Glifosato (probabile cancerogeno) vicino o oltre la soglia massima. Questo quanto… -

IL GIORNO

Si torna a parlare die, stavolta, in merito ad alcuni dei marchi più noti di una delle bevande più amate al mondo. È dalla Germania, una delle patrie della birra, che arriva l'. Una ...È un campanello d'e insieme un'indicazione per il futuro: bisogna eliminare da subito tutti ... la più comune è l'erbicidae le sostanze derivate dalla sua degradazione (metaboliti). ... Il via libera all’uso dei glifosato divide e crea allarme anche nei campi Allarme glifosato Tutto falso, secondo l’Agenzia per le sostanze chimiche non è pericoloso Giunge inaspettata, come un tornato, ma questa volta per spazzare via dubbi e paure, la conclusione a cui è ...(ANSA) - ROMA - Il glifosato "provoca gravi lesioni oculari ed è tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata", ma non ci sono prove ...