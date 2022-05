Zelensky a UE “Approvare al più presto le nuove sanzioni”

(Di lunedì 30 maggio 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L'accordo sul sesto pacchetto diUe contro la Russia fatica a vedere la luce. Nè deve stupire: tocca direttamente le forniture di energia a cominciare dal petrolio e queto spiega la lentezza del processo decisionale. Annunciato il 4 maggio non è ancora riuscito a vedere la luce al tavolo del Consiglio europeo riunito oggi e domani. Se ne parlerà, probabilmente alla prossima riunione prevista per il 23 e 24 giugno. Il meccanismo dell'unanimità ha mostrato tutti i suoi limiti. Basta il voto contrario di uno del 27 componenti della Ue per bloccare ogni decisione. Nè è bastato l'appello del presidente ucraino, Volodymyr, intervenuto al Consiglio europeo Nel suo intervento in videoconferenza, durato circa 10 minuti,ha ricordato le forti perdite nel conflitto tra l'approvazione del ...

Il presidente ucraino, Volodymr, nel suo messaggio al vertice Ue, ha fatto appello all'unità e ha chiesto ai capi di Stato e di Governo dell'Unione diil prima possibile il sesto ...Già, perché perle sanzioni (come per le nuove adesioni) serve l'unanimità, e basta un no ...summit potrebbe semmai rappresentare una nuova resa dei conti fra i leader (e Volodymyr, ...