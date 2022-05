Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie, Pregliasco: “Agire o avremo migliaia di casi” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Sul Vaiolo delle scimmie sicuramente stiamo vedendo la punta dell’iceberg. In questo momento è fondamentale, senza allarmismi, parlarne e riuscire a circoscrivere l’incendio finché è piccolo“. Se lo faremo, “credo che nell’arco di un mese o 2 in Italia potremmo avere un centinaio, massimo qualche centinaio di casi”. Se invece non ne saremo capaci, “nello scenario peggiore i casi potrebbero arrivare a qualche migliaio“. Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all’università Statale di Milano, rinnova l’invito ad “Agire ora. L’incendio va spento adesso mentre ancora è limitato”, ribadisce all’Adnkronos Salute. Nell’ultimo aggiornamento sui focolai di Monkeypox virus, l’Organizzazione mondiale della sanità ha riportato 257 casi confermati e circa 120 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) “Sulsicuramente stiamo vedendo la punta dell’iceberg. In questo momento è fondamentale, senza allarmismi, parlarne e riuscire a circoscrivere l’incendio finché è piccolo“. Se lo faremo, “credo che nell’arco di un mese o 2 in Italia potremmo avere un centinaio, massimo qualche centinaio di”. Se invece non ne saremo capaci, “nello scenario peggiore ipotrebbero arrivare a qualche migliaio“. Il virologo Fabrizio, docente all’università Statale di Milano, rinnova l’invito ad “ora. L’incendio va spento adesso mentre ancora è limitato”, ribadisce all’Adnkronos Salute. Nell’ultimo aggiornamento sui focolai di Monkeypox virus, l’Organizzazione mondiale della sanità ha riportato 257confermati e circa 120 ...

