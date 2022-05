Ultime Notizie Roma del 30-05-2022 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

dailynews radiogiornale lunedì 30 maggio Buongiorno da Francesco Vitale erdogan ha annunciato che oggi Intendo il Telefonare a Putin nel dire Skipper invitarli utilizzare tutti i canali del Dialogo della diplomazia per fermare la guerra la Russia non crede che le porte per la ripresa del dialogo d'occidente sia non mi ferma la prova del presidente ucraino intanto visita le truppe al fronte kharkiv e ammette che le condizioni del donbass Sono indescrivibilmente difficili gli ambasciatori dei paesi europei si riuniranno stamani primo tentativo di trovare L'intesa sulle imbarco al petrolio russo prima della via del pomeriggio di lavori del Consiglio Europeo straordinario ieri nuova fumata nera per il no di Orba nonostante l'esenzione per loro dottor porta il grigio all'ungheria un colpo è riparabile