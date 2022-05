Ucraina | Renzi “Salvini a Mosca? Il problema non è se va | ma se torna”

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Non sono inquieto seva a. Ildinon è se va a: ilè se. La questione vera di fondo è che non ha nessun senso. L’abbiamo già visto in Polonia.non è un ministro competente, non è il capo del governo. Di fronte alla guerra non si fanno gli show mediatici. Detto questo, trovo anche incredibile pompare questa vicenda. E’ un gioco delle parti: afa comodo dire che lo fa. E al Pd fa comodo attaccarlo dicendo: “Ah lui va a!”. I problemi dell’e della Russia non li risolvono nènè il Pd”. Lo ha detto il segretario di Italia Viva Matteomargine dell’evento organizzato da Italia ...

