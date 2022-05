Ucraina, morte giornalista: ministra esteri francese, “informate ma siate prudenti, lavorate in zona di guerra” (Di lunedì 30 maggio 2022) La ministra degli esteri francese Catherine Colonna, dopo la notizia della morte di un giornalista francese, ha chiesto ai cronisti impegnati nella copertura della guerra in Ucraina di agire con prudenza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 30 maggio 2022) LadegliCatherine Colonna, dopo la notizia delladi un, ha chiesto ai cronisti impegnati nella copertura dellaindi agire con prudenza L'articolo proviene da Firenze Post.

