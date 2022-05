Ucraina | governatore Kharkiv | ' russi premono per introduzione rublo ed evacuazioni forzate'

(Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Ci sono informazioni didelnelle comunità territoriali di Vovchansk e Kupiansk. Abbiamo anche notizie disul territorio russo. Il nemico inoltre non consente di aprire corridoi verdi per la fornitura di aiuti umanitari". Lo ha detto alla televisioneOleg Synegubov,regione di, aggiungendo che "adesso in città si sta più tranquilli, ma trovarsi in strada è comunque pericoloso. Iutilizzano l'artiglieria e i lanciarazzi multiplo Smerch e Uragan, dotati di ampio raggio d'azione, che possono essere lanciati direttamente dai loro territori".

Nel frattempo, le forze russe starebbero avanzando verso il centro di Severodonetsk, nella regione di Luhansk, nell'orientale. Lo ha dichiarato questa mattina ilregionale di ...I tutor vengono coinvolti dal Tavolo di coordinamento regionale per l'voluto dalErik Lavevaz, a cui siedono, oltre al Centro di servizio, anche la Protezione civile e altri enti ...Lo ha detto alla televisione ucraina Oleg Synegubov, governatore regione di Kharkiv, aggiungendo che “adesso in città si sta più tranquilli, ma trovarsi in strada è comunque pericoloso. I russi ...Le truppe russe sono entrate nella periferia della città ucraina di Sievierodonetsk, ha detto il governatore della regione di Lugansk, descrivendo come "molto feroci" i combattimenti in una città che ...