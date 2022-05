Turismo, Garavaglia: “Serve un decreto flussi per reperire personale” (Di lunedì 30 maggio 2022) GENOVA – “Sul personale la situazione è oggettivamente molto, molto complicata. Quotidianamente riceviamo grida d’allarme di operatori di tutto il comparto turistico per mancanza di personale. Il problema è molto serio e al momento vanno trovate soluzioni tampone, anche, ahimè, un decreto flussi. Oggi abbiamo necessità di trovare personale in tempi rapidissimi”. Lo ha detto questa mattina a Genova il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. “Tantissimi alberghi e ristoranti – ha sottolineato il ministro – sono costretti a limitare l’attività per problemi di mancanza di personale, il che è un paradosso: pare manchino dalle 300.000 alle 350.000 figure, non solo nel settore Turismo e abbiamo una disoccupazione circa al 10%. Va da sé che ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 30 maggio 2022) GENOVA – “Sulla situazione è oggettivamente molto, molto complicata. Quotidianamente riceviamo grida d’allarme di operatori di tutto il comparto turistico per mancanza di. Il problema è molto serio e al momento vanno trovate soluzioni tampone, anche, ahimè, un. Oggi abbiamo necessità di trovarein tempi rapidissimi”. Lo ha detto questa mattina a Genova il ministro del, Massimo. “Tantissimi alberghi e ristoranti – ha sottolineato il ministro – sono costretti a limitare l’attività per problemi di mancanza di, il che è un paradosso: pare manchino dalle 300.000 alle 350.000 figure, non solo nel settoree abbiamo una disoccupazione circa al 10%. Va da sé che ...

