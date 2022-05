Trevisan-Fernandez, Roland Garros 2022: programma, orario esatto, tv, streaming (Di lunedì 30 maggio 2022) Domani, a partire dalle 12.00, Martina Trevisan disputerà il primo incontro sul Philippe Chatrier di Parigi (Francia), valido per i quarti di finale del Roland Garros 2022. La toscana affronterà la canadese Leylah Fernandez (testa di serie n.17) in un incontro non facile. Per la seconda volta in carriera, Trevisan raggiunge questo turno a Parigi, due anni dopo. Un traguardo prestigioso che la nostra portacolori cercherà di migliorare. Certo, le forze cominciano a venire meno, ma di sicuro alla tennista del Bel Paese la grinta e la determinazione non mancano. Servirà una prestazione di spessore molto elevato per continuare a sognare e raggiungere il penultimo atto nel quale Trevisan affronterà la vincente della sfida tra le americane Coco Gauff e Sloane Stephens. Di ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Domani, a partire dalle 12.00, Martinadisputerà il primo incontro sul Philippe Chatrier di Parigi (Francia), valido per i quarti di finale del. La toscana affronterà la canadese Leylah(testa di serie n.17) in un incontro non facile. Per la seconda volta in carriera,raggiunge questo turno a Parigi, due anni dopo. Un traguardo prestigioso che la nostra portacolori cercherà di migliorare. Certo, le forze cominciano a venire meno, ma di sicuro alla tennista del Bel Paese la grinta e la determinazione non mancano. Servirà una prestazione di spessore molto elevato per continuare a sognare e raggiungere il penultimo atto nel qualeaffronterà la vincente della sfida tra le americane Coco Gauff e Sloane Stephens. Di ...

