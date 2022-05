Serie A, tutte le date del 22/23: si parte il 14 agosto (Di lunedì 30 maggio 2022) date Serie A 2022 2023 – La vittoria del Monza ai tempi supplementari nella finale playoff contro il Pisa è valsa al club brianzolo la promozione, chiudendo così il quadro delle 20 squadre che parteciperanno alla Serie A 2022/23. La prossima edizione del massimo campionato italiano sarà del tutto eccezionale, visto che per la prima L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 30 maggio 2022)A 2022 2023 – La vittoria del Monza ai tempi supplementari nella finale playoff contro il Pisa è valsa al club brianzolo la promozione, chiudendo così il quadro delle 20 squadre checiperanno allaA 2022/23. La prossima edizione del massimo campionato italiano sarà del tutto eccezionale, visto che per la prima L'articolo

Advertising

romeoagresti : Situazione linea ?? #Miretti: previsto un contatto con i suoi agenti, ma tutte le strade portano alla permanenza… - LrLucaruocco : 4) GLI ERRORI - Il muretto, allora, ha semplicemente compiuto una serie di gravi errori. Né più, né meno. Capita a… - PieEnne : @pollastraz @martapacifica gasate sorelle tutte in serie a che belloooo - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, tutte le date del 22/23: si parte il 14 agosto: Date Serie A 2022 2023 – La vittoria… - giuventinaa_ : Le serie tv più famose le ho viste letteralmente tutte ma non so perché stranger things non mi è mai interessata, b… -