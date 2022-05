Roland Garros 2022, Giorgi eliminata agli ottavi: risultati (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Camila Giorgi esce di scena agli ottavi di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’azzurra, numero 30 del mondo e 28 del seeding, è stata sconfitta dalla russa Daria Kasatkina, numero 20 del ranking Wta e del tabellone, con un doppio 6-2, in un’ora e 22 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Camilaesce di scenadi finale del, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’azzurra, numero 30 del mondo e 28 del seeding, è stata sconfitta dalla russa Daria Kasatkina, numero 20 del ranking Wta e del tabellone, con un doppio 6-2, in un’ora e 22 minuti. L'articolo proviene da Italia Sera.

