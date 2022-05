'Perisic: visite mediche al Tottenham, con l'Inter è proprio finita' (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo aveva predetto il Mirror nei giorni scorsi, la conferma arriva da Sky Sports UK: Ivan Perisic è atteso nel pomeriggio odierno (lunedì 30 maggio) a Londra per le visite mediche col Tottenham . Il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo aveva predetto il Mirror nei giorni scorsi, la conferma arriva da Sky Sports UK: Ivanè atteso nel pomeriggio odierno (lunedì 30 maggio) a Londra per lecol. Il ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato I @SpursOfficial: oggi le visite mediche di #Perisic - FBiasin : “#Perisic oggi sarà a Londra per effettuare le visite mediche con il #Tottenham” (@FabrizioRomano) - Lascia l’… - Gazzetta_it : Inter, #Perisic a un passo da Conte: è a Londra per le visite mediche, pronto un biennale con il Tottenham - grafuio : RT @FBiasin: “#Perisic oggi sarà a Londra per effettuare le visite mediche con il #Tottenham” (@FabrizioRomano) - Lascia l’#Inter. - Va a… - Affaritaliani : Perisic-Inter addio: visite mediche e firma, E' FATTA: ECCO DOVE GIOCHERA' -