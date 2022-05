Neymar difende Messi | “Alcuni giocatori non capiscono il modo in cui gioca”

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 maggio 2022) “Leo ha trascorso molti anni a Barcellona, ??non è facile adattarsi. Come non lo è cambiare squadra e città“. L’amico e compagno di squadra al Psg,Leo, reduce da una stagione tutt’altro che esaltante con la maglia dei parigini. “Poi non è da solo, c’è la sua famiglia. Anche la lingua è diversa. Queste sono molte cose che possono creare confusione – spiega in un’intervista a Canal+ – Poi per il calcio, c’è anche lo stile di gioco della squadra, conche nonilin cui. Quindi tutto ciò è dannoso. Leo, Kylian e io siamoche vengono sempre giudicati in base alle loro prestazioni, alle loro statistiche, ai loro titoli vinti, su tutto. Conosciamo le nostre ...