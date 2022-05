Netflix, tutte le novità in arrivo a giugno 2022! (Di lunedì 30 maggio 2022) Sarà un mese interessante per i fan della piattaforma streaming più amata degli ultimi tempi. Netflix infatti, ha annunciato di recente succose uscite che riguardano alcune serie tv attesissime dagli utenti. Parliamo prima di tutto della sesta e ultima – così sembrerebbe per il momento – stagione di Peaky Blinders, in uscita il 10 giugno su Netflix con le sue sei puntate. La serie tv fortunatissima ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori grazie al suo criptico protagonista dagli occhi di ghiaccio: Thomas Shelby, brillantemente interpretato da Cillian Murphy. A tenere col fiato sospeso anche la versione coreana de La casa di carta, la rapina più folle della storia della Spagna che negli ultimi anni ha letteralmente fatto record di incassi. Ma non è finita qui. La piattaforma ha intenzione di sganciare anche la terza stagione di The ... Leggi su isaechia (Di lunedì 30 maggio 2022) Sarà un mese interessante per i fan della piattaforma streaming più amata degli ultimi tempi.infatti, ha annunciato di recente succose uscite che riguardano alcune serie tv attesissime dagli utenti. Parliamo prima di tutto della sesta e ultima – così sembrerebbe per il momento – stagione di Peaky Blinders, in uscita il 10sucon le sue sei puntate. La serie tv fortunatissima ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori grazie al suo criptico protagonista dagli occhi di ghiaccio: Thomas Shelby, brillantemente interpretato da Cillian Murphy. A tenere col fiato sospeso anche la versione coreana de La casa di carta, la rapina più folle della storia della Spagna che negli ultimi anni ha letteralmente fatto record di incassi. Ma non è finita qui. La piattaforma ha intenzione di sganciare anche la terza stagione di The ...

