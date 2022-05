Napoli | Allan torna a parlare | “Altro che ammutinamento Noi tutti con Ancelotti”

(Di lunedì 30 maggio 2022), ex centrocampista dele ora in forza all’Everton,sul celebre episodio dell’della rosa partenopea. Il Corriere dello Sport intervista l’ex Verona. Parla die del. Dell’, anche: “Vicenda triste, sulla quale sono state riportate inesattezze. Ma io non vorrei adesso stare qui a. E comunque la verità non si è mai saputa. Intanto, sgombero il campo da una falsità: che i calciatori fossero contro”. Al tempo, si disse cheera uno dei leader della protesta: “Ruolo che mi venne incollato addosso e ho dovuto condividere con un paio di miei compagni, con Lorenzo, ad esempio. Mentre invece quella fu una scelta di gruppo e il ...

L'ex centrocampista brasiliano delha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport oggi in edicola. 'Lo scudetto perso un dolore che ricompre ogni volta che ci penso. La squadra più bella. Alla vigilia della ...Potrebbe tornare a giocare in Italia, alla Lazio alla corte di Sarri dove fu per anni uno scuderio esemplare, maporta semprenel cuore. Il brasiliano, oggi all'Everton, si confessa al Corriere dello sport e torna su due ferite ancora aperte per tutti i napoletani, lo scudetto perso in albergo nell'...Allan Marques è stato uno dei giocatori più rappresentativi del Napoli di Sarri, il brasiliano era uno dei titolari inamovibili di quella squadra che sfiorò lo Scudetto. Dopo l'esperienza al Napoli la ...ALLAN DE LAURENTIIS – Una lunga chiacchierata quella di Allan ai microfoni de Il Corriere dello Sport, in cui ha raccontato le varie tappe della sua avventura partenopea. In particolare dei momenti di ...