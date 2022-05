Monza in Serie A: secondo voi Berlusconi fin dove potrà portarlo? (Di lunedì 30 maggio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"In Europa","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"In Champions nel giro di 5 anni","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Campionati tranquilli","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La salvezza è il massimo risultato possibile","index":3} Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"In Europa","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"In Champions nel giro di 5 anni","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Campionati tranquilli","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"La salvezza è il massimo risultato possibile","index":3}

Advertising

acmilan : Una prima storica: complimenti all'@ACMonza per la promozione in Serie A. Ci vediamo la prossima stagione, insieme… - Agenzia_Ansa : Monza, storica promozione: è la prima volta in Serie A. In città il boato dei tifosi. Finali dei play off, il club… - matteosalvinimi : Benvenuto al Monza, per la prima volta nella storia in Serie A! E onore al Pisa, che ha lottato fino all’ultimo. #PisaMonza - itzvirgy : io di Monza ora che il Monza è in serie A= odiare ancora più forte monza - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Monza in Serie A, il boato dei tifosi Berlusconi: 'Vogliamo la Champions' -