Milano | pm | ex compagna cella Reggiani ruba soldi e gioielli e fa ' guerra' a figlie Gucci

Milano, 30 mag. (Adnkronos) - Loredana Canò, ex compagna di cella a San Vittore di Patrizia Reggiani - condannata come mandante dell'omicidio del marito Maurizio Gucci - è indagata dalla procura di Milano nell'inchiesta sulla circonvenzione di incapace della vedova dello stilista. Nell'atto di chiusura indagine, firmato dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dalla pm Michela Bordieri, emerge come la donna - con la complicità di Maurizio Giani avvocato ed esecutore testamentario (indagato) - sia riuscita a insinuarsi "in maniera inesorabile, al punto di condizionarne pienamente il residuo di volontà che la sua malattia le consentiva" nella vita della Reggiani e a mettere le mani sulla sua eredità materna. Non solo vengono azzerati i pochi rapporti sociali della ...

