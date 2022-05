(Di lunedì 30 maggio 2022) Una vastadella Guardia di finanza di Caltanissetta con l'esecuzione di dodici misure cautelari restrittive emesse dalla Direzione distrettuale anti(Dda) di Caltanissetta è in corso ...

Advertising

CorriereQ : Mafia: operazione Gdf, 12 arresti - palermo24h : In corso vasta operazione anti mafia della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Eseguite diverse… - iconanews : Mafia: operazione Gdf, 12 arresti - palermo24h : Mafia, in corso vasta operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta: 12 misure cautelari - demetriomz : @jacopo_iacoboni @editorilaterza Con questo film sto strappando la maschera alla MAFIA KGB:altro caso tipo Abu Omar… -

Nell', che riguarda le province di Enna, Catania e Messina, sono impegnati oltre 100 finanzieri, mezzi aerei e terrestri, nonché unità specializzate del Corpo. Nel corso della mattinata ...Negli anni, secondo l'ordinanza del Gip Alfredo Montalto, che ha portato all'"Intero ... Ma laha le sue regole. E immediatamente il boss chiede i dettagli, vuol sapere tutto di questo ...Una vasta operazione della Guardia di finanza di Caltanissetta con l’esecuzione di dodici misure cautelari restrittive emesse dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Caltanissetta e’ in corso ...E’ in corso una vasta operazione della Guardia di Finanza di Caltanissetta con l’esecuzione di diverse misure cautelari restrittive per i reati di furto ed estorsione aggravata dal metodo mafioso emes ...