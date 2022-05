L’ultima teoria su Putin: “È già morto, l’hanno sostituito” (Di lunedì 30 maggio 2022) Dicevano fosse impazzito. Malato di un male incurabile. Si sono fatte speculazioni sulla sua decisione di sedersi a chilometri di distanza da Macron e Scholz a quel tavolo diventato ormai un simbolo di questa guerra. Fior fior di medici hanno ragionato sul modo in cui muove la gamba. Sul suo linguaggio non verbale. Sulla necessità di coprirsi con una coperta durante la parata del 9 maggio. Hanno parlato fonti die servizi segreti di mezzo mondo, dandolo ora per operato, ora per malato terminale con due mesi o poco più di vita. Fatto sta che per ora Vladimir Putin non è stato ancora dichiarato defunto, per quanto magari appaia acciaccato (gonfiore del viso, camminata incerta), a meno che non vogliamo pensare che l’uomo con cui Putin, Macron e Scholz hanno parlato al telefono la scorsa settimana non fosse una controfigura. Un sosia vocale piazzato lì per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 30 maggio 2022) Dicevano fosse impazzito. Malato di un male incurabile. Si sono fatte speculazioni sulla sua decisione di sedersi a chilometri di distanza da Macron e Scholz a quel tavolo diventato ormai un simbolo di questa guerra. Fior fior di medici hanno ragionato sul modo in cui muove la gamba. Sul suo linguaggio non verbale. Sulla necessità di coprirsi con una coperta durante la parata del 9 maggio. Hanno parlato fonti die servizi segreti di mezzo mondo, dandolo ora per operato, ora per malato terminale con due mesi o poco più di vita. Fatto sta che per ora Vladimirnon è stato ancora dichiarato defunto, per quanto magari appaia acciaccato (gonfiore del viso, camminata incerta), a meno che non vogliamo pensare che l’uomo con cui, Macron e Scholz hanno parlato al telefono la scorsa settimana non fosse una controfigura. Un sosia vocale piazzato lì per ...

