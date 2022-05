Lukaku vuole tornare all’Inter: succederà domani a Milano! (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Inter vuole riprendersi il titolo di Campione d’Italia il prossimo anno. Per farlo, servirà un mercato con acquisti mirati. In attacco, Alexis Sanchez è pronto a partire. Ad entrare, invece, potrebbe esserci Romelu Lukaku. Proprio così. Negli ultimi giorni, l’attaccante belga ha espresso la sua volontà di tornare a vestire nerazzurro. Nella prima esperienza, Lukaku, ha fatto girare la testa ai sostenitori nerazzurri con numeri mozzafiato: 64 gol in 95 partite. Lukaku Chelsea Inter Gli stessi tifosi, però, sono rimasti delusi dal suo ritorno al Chelsea. I social, non hanno fatto mancare la loro ironia, colpa della dichiarazione ormai virale: “Sognavo di vestire la maglia del Chelsea sin da bambino”. Tuttavia, sono soltanto 8 i gol messi a segno in campionato da Big Rom quest’anno. L’agente ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) L’Interriprendersi il titolo di Campione d’Italia il prossimo anno. Per farlo, servirà un mercato con acquisti mirati. In attacco, Alexis Sanchez è pronto a partire. Ad entrare, invece, potrebbe esserci Romelu. Proprio così. Negli ultimi giorni, l’attaccante belga ha espresso la sua volontà dia vestire nerazzurro. Nella prima esperienza,, ha fatto girare la testa ai sostenitori nerazzurri con numeri mozzafiato: 64 gol in 95 partite.Chelsea Inter Gli stessi tifosi, però, sono rimasti delusi dal suo ritorno al Chelsea. I social, non hanno fatto mancare la loro ironia, colpa della dichiarazione ormai virale: “Sognavo di vestire la maglia del Chelsea sin da bambino”. Tuttavia, sono soltanto 8 i gol messi a segno in campionato da Big Rom quest’anno. L’agente ...

AlfredoPedulla : #Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha preso le dista… - FBiasin : #Inter, #Lukaku, #Dybala. Posto che il club non ha tutta quest’ansia sui due (il primo vuole tornare ma serve prat… - cmdotcom : In ginocchio da te! #Lukaku vuole tornare all'#Inter con l'ingaggio dimezzato: chiesto e ottenuto l'incontro con… - Gabriele119900 : RT @AlfredoPedulla: #Lukaku non vuole agenti accanto, al massimo consulenti o avvocati. Come anticipato il 13 maggio, ha preso le distanze… - TMW_radio : #Maracanà ???@NicoSchira : «#Lukaku vuole tornare all’#Inter. In questo caso uno tra #Lautaro ed eventualmente… -