LIVE Sinner-Rublev 6-1 4-6 0-2, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro domina e poi si ritira per infortunio! Il russo vola ai quarti (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 BREAK DI Rublev MA l’azzurro SI ritira PER IL PROBLEMA AL GINOCCHIO! 15-40 DUE PALLE BREAK Sinner! l’azzurro è piantato a terra: non riesce a recuperare dal problema al ginocchio. 15-30 Scappa via la risposta di Rublev. 0-30 Recupero largo di Sinner dal lato del rovescio. 0-15 Doppio fallo dell’azzurro che non trova il controllo della calma. 0-1 Game a zero della testa di serie #7. 40-0 Altro ace del classe 1997. 30-0 Ace del russo. 15-0 Prima vincente di Rublev. INIZIO TERZO SET 19.31 Jannik Sinner perde il secondo set! Andrej Rublev conquista il parziale per 6 giochi a 4 forte del break del decimo gioco: ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 BREAK DIMASIPER IL PROBLEMA AL GINOCCHIO! 15-40 DUE PALLE BREAKè piantato a terra: non riesce a recuperare dal problema al ginocchio. 15-30 Scappa via la risposta di. 0-30 Recupero largo didal lato del rovescio. 0-15 Doppio fallo delche non trova il controllo della calma. 0-1 Game a zero della testa di serie #7. 40-0 Altro ace del classe 1997. 30-0 Ace del. 15-0 Prima vincente di. INIZIO TERZO SET 19.31 Jannikperde il secondo set! Andrejconquista il parziale per 6 giochi a 4 forte del break del decimo gioco: ...

