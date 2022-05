L’ex capo della Gendarmeria vaticana in Ucraina La missione di Giani

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 maggio 2022) Domenico(nella foto) è stato il comandantecon tre papi, li ha protetti e seguiti in ogni momento, in ogni spostamento o viaggio con grande discrezione. Oggi è il presidente delle Misericordie, un’organizzazione di oltre 100mila volontari e 700mila soci, un “esercito” del bene che si adopera in Italia e nel mondo per i bisognosi e le emergenze. Presidente, cosa avete fatto e state facendo come Misericordie per aiutare gli ucraini? Ad oggi abbiamo raccolto, trasportato e consegnato con diverse missioni tonnellate di beni di prima necessità – farmaci, medicine, cibo, vestiti. Abbiamo attivato con L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unhcr) una modalità per donare in favore del popolo ucraino. E poi evacuato rifugiati, tra cui molti bambini, e ...